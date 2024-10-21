Горят склады и электростанции — наши беспилотники находят свои цели: Карта специальной военной операции на Украине на 21 октября 2024 года Юлия СоколоваВ ночь с 18 на 19 октября по всей территории Украины гремели мощные взрывы.
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