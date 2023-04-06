Страна и люди

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  • Авас Анекак
    повесить уродаПочему знаменитое...
  • ВераВерная
    Ну так дайте нам плановую, а уж за нами не заржавеет.Почему знаменитое...
  • Михаил Величко
    Потому, что верить в "рыночные методы" могут только идиоты. Экономика должна быть плановой.Почему знаменитое...

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