«Старые песни о главном»: как это было

В наступающем году музыкальному проекту «Старые песни о главном» исполнится 30 лет. Алена Апина, Наташа Королева, Татьяна Буланова, Сергей Мазаев, Виктор Рыбин и Николай Фоменко на съемках фильма «Старые песни о главном 2».