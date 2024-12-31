«Старые песни о главном»: как это было

В наступающем году музыкальному проекту «Старые песни о главном» исполнится 30 лет. Алена Апина, Наташа Королева, Татьяна Буланова, Сергей Мазаев, Виктор Рыбин и Николай Фоменко на съемках фильма «Старые песни о главном 2».
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