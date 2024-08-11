По словам бывшего сотрудника Rockstar Games, в GTA 6 может использоваться новая техно...

По словам бывшего сотрудника Rockstar Games, в GTA 6 может использоваться новая технология ИИ для создания анимацийGran Theft Auto 6, похоже, будет масштабной игрой и, прежде всего, высокого визуального качества, судя по тому немногому, что мы увидели в первом презентационном трейлере.
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