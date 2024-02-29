Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Когда мы оцениваем какую-то ситуацию, то мы невольно используем для этого те понятия, которые свойственны нам.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Да на хрен она эта гейропа нам нужна. Пускай дохнет эта нечисть. Были бы они нормальны, то давно бы снесли своих правителей, и встали на правильную дорогу.
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14 час.
М
Мария
Вот посмотрите это интервью! Оно полностью соответствует тому, что Вы написали! https://www.youtube.com/watch?v=FGBVYBTAkpE
Александр Песке: 30 лет жизни в Европе /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
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14 час.
Владимир Грачев
Если попросят, то &quot;ДА&quot;. Если же нет, то действует принципы, первый - &quot;Насильно, мил не будешь&quot; и второй - &quot;Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!&quot;
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