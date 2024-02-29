ПРОСТО О ГЛАВНОМ Когда мы оцениваем какую-то ситуацию, то мы невольно используем для этого те понятия, которые свойственны нам.
Европа обречена. Стоит ли России её спасать?
Комментарии
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Евгений Благородный
Да на хрен она эта гейропа нам нужна. Пускай дохнет эта нечисть. Были бы они нормальны, то давно бы снесли своих правителей, и встали на правильную дорогу.
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14 час.
М
Мария
Вот посмотрите это интервью! Оно полностью соответствует тому, что Вы написали! https://www.youtube.com/watch?v=FGBVYBTAkpE
Александр Песке: 30 лет жизни в Европе /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
YouTube
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14 час.
Владимир Грачев
Если попросят, то "ДА". Если же нет, то действует принципы, первый - "Насильно, мил не будешь" и второй - "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!"
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7 час.
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