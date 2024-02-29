Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

Евгений Благородный Да на хрен она эта гейропа нам нужна. Пускай дохнет эта нечисть. Были бы они нормальны, то давно бы снесли своих правителей, и встали на правильную дорогу.

М Мария Вот посмотрите это интервью! Оно полностью соответствует тому, что Вы написали! https://www.youtube.com/watch?v=FGBVYBTAkpE Александр Песке: 30 лет жизни в Европе /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ YouTube