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В питерском аэропорту Пулково задержаны рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

В питерском аэропорту Пулково задержаны рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

Введен план «Ковер»В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения полетов. Предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.

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