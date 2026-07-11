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«Кельн» подписал контракт с Менса на 2 года. Защитник сборной Ганы ранее играл за «Осер»

« Кельн » объявил о подписании контракта на два года с защитником Гидеоном Менса . 27-летний игрок сборной Ганы перешел в качестве свободного агента.

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