Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на сообщения о гибели пенсионера Александра Григорьева в Судже после издевательств со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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