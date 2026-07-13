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Песков придумал новое название для «коалиции желающих»

Песков придумал новое название для «коалиции желающих»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая коалиция желающих по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.

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