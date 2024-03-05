Эксперты отметили антироссийский сценарий учений НАТО Nordic Response

4 марта в Норвегии, Финляндии и Швеции стартовали учения НАТО Nordic Response 2024, в ходе которых будет отрабатываться в том числе наступательная операция против России, рассказали «Известиям» военные эксперты.
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