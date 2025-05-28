Эксперт Роскачества объяснила, в чем отличия зумеров от миллениалов на рынке труда

Они выбирают разные условия работы Эксперт Роскачества, лидер Центра научных экспертиз компании Beyond Taylor Екатерина Шамаева рассказала RT о различиях между зумерами и миллениалами в контексте выбора работы.
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