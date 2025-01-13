Вакцинные сведения: Гинцбург назвал условия создания вакцины от метапневмовируса

В России необходимо создать банк прототипов вакцин от актуальных инфекций — таких как распространяющийся сейчас по миру метапневмовирус (hMPV), рассказал «Известиям» директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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