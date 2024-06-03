Недостроенная пирамида Завиет-эль-Эриан. Cделанное из натуральной породы, было закончено только основание вместе с полом камеры, покрытой массивными гранитными блоками, каждый длиной 4,5 м, толщиной 2,5 м и весом до 9 тонн каждый.