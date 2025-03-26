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Ларри Джонсон: Россия и Китай удерживают 90% запасов ключевых металлов мира

Ларри Джонсон: Россия и Китай удерживают 90% запасов ключевых металлов мира

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США и Европа зависят от ресурсов России, владеющей 90% мировых запасов антимонита.

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