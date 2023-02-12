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Бензема выиграл 24-й титул с «Реалом», до рекорда Марсело – один. У Переса 31 трофей с клубом, до Бернабеу – один

Бензема выиграл 24-й титул с «Реалом», до рекорда Марсело – один. У Переса 31 трофей с клубом, до Бернабеу – один

Флорентино Перес выиграл 31-й трофей с «Реалом». Мадридский клуб ранее взял клубный чемпионат мира. Пересу остался один трофей до Сантьяго Бернабеу, после чего Флорнетино может стать самым титулованным президентом в истории «Реала».

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