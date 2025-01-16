Петербуржцам объяснили, как распознать электронные письма мошенников

У всех этих посланий есть схожие черты Стало известно, как распознать электронные письма мошенников, об этом рассказали специалисты управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.