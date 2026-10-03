Peter Krause Was A Memorable Guest Star On Seinfeld In One Of His Earliest Roles

Before his role as Nate Fisher on Six Feet Under made him famous, Peter Krause played a neo-Nazi in one of Seinfeld's most memorable early episodes.
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