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МОСИНФОРМ

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«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Баку с 25 октября

«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Баку с 25 октября

В зимнем расписании «Аэрофлота» станет больше рейсов между Москвой и Баку. Еженедельное число вылетов в столицу Азербайджана вырастет с 14 до 17, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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