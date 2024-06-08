Южная Корея открывает космическое агентство и хочет высадиться на Марсе к 2045 году Максим МорозовЮжная Корея планирует высадиться на Марсе к 2045 году, и на это она потратит около 67 миллиардов евро, заявил президент Юн Сок Ёль по случаю запуска первого космического агентства.
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