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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни. В этой игре забили 7 игроков «Торонто»

Лидер гонки снайперов НХЛ (23 шайбы в 27 играх) не сыграл против «Пингвинс» (7:0) в регулярном чемпионате.

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