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Царьград

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Спрос на аграрные вакансии в Челябинской области вырос на 144%

Спрос на аграрные вакансии в Челябинской области вырос на 144%

В Челябинской области с января по сентябрь 2026 года количество откликов на вакансии в аграрном секторе выросло на 144% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата составила 73 333 рубля в месяц.

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