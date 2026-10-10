Спрос на аграрные вакансии в Челябинской области вырос на 144%

В Челябинской области с января по сентябрь 2026 года количество откликов на вакансии в аграрном секторе выросло на 144% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата составила 73 333 рубля в месяц.
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