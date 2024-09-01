В Геническе полицейские и представитель отделения Центрального банка встретились с работниками детского сада

В рамках проведения цикла совместных мероприятий по профилактике дистанционных мошенничеств сотрудники ГУ МВД России по Херсонской области и представитель Отделения по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации провели встречу с трудовым коллективом детского сада № 14 г.