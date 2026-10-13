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Проект «Зеленая продленка» заработал в 10 школах Москвы

Проект «Зеленая продленка» заработал в 10 школах Москвы

Столичные экоцентры предложили ученикам младших классов новый формат внеурочных занятий — «Зеленую продленку».

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