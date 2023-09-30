В Новосибирской области в рамках проекта «Движение на опережение» сотрудники полиции провели для школьников профилактическую беседу

Для участников проекта «Движение на опережение» прошло занятие в рамках блока «Имею право знать». Перед учачимися школы № 90 выступил оперуполномоченный по ОВД отдела профилактики УНК ГУ майор полиции Лилия Плутенко, а также член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», адвокат Алексей Белоус.