ICE Planning $100 Million Domestic Spy Program

“Immigration and Customs Enforcement is fast-tracking a $100 million domestic surveillance program to put 142 intelligence agents in more than two dozen cities and the District of Columbia, in what contracting and surveillance experts said would be a significant expansion of the agency’s ability to reach into private lives,” the American Prospect reports.
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