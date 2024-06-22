Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония годовщины начала Великой Отечественной войны прошла в Александровском саду В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов, отметили в пресс-службе Кремля.
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