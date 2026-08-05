Женские страсти
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Женские страсти

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Успеть все на «Пикнике „Афиши“» в Санкт-Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля

Успеть все на «Пикнике „Афиши“» в Санкт-Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля

В этом году «Пикник „Афиши“» превратится в настоящий луна-парк с множеством активностей. Музыка, аттракционы, световые инсталляции, атмосфера праздника — незабываемый летний вечер ждет вас на Елагином острове 8 августа.

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