Паскару - об организации референдума: "Есть большие проблемы для имиджа партии"

Проведение референдума о европейской интеграции страны одновременно с президентскими выборами - это попытка решить имиджевые проблемы правящей партии, считает Николай Паскару, бывший депутат молдавского парламента, эксперт и лидер организации Voievod.
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