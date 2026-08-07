Шара Буллет проведёт схватку по вольной борьбе с Александром Шлеменко на турнире в Москве

32-летний российский боец UFC в среднем весе Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проведёт поединок по правилам вольной борьбы с Александром Шлеменко, бывшим чемпионом Bellator в категории до 84 кг и нынешним бойцом АСА.