С 1 июля вводятся новые ограничения на АЗС: какие запреты вступят в силу Юлия ЧелкановаС 1 июля вступают в силу новые ограничения для автолюбителей, которые затрагивают не только процесс заправки на автозаправочных станциях (АЗС), но и влияют на различные аспекты повседневной жизни водителей.