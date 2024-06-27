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С 1 июля вводятся новые ограничения на АЗС: какие запреты вступят в силу

С 1 июля вводятся новые ограничения на АЗС: какие запреты вступят в силу

С 1 июля вводятся новые ограничения на АЗС: какие запреты вступят в силу Юлия ЧелкановаС 1 июля вступают в силу новые ограничения для автолюбителей, которые затрагивают не только процесс заправки на автозаправочных станциях (АЗС), но и влияют на различные аспекты повседневной жизни водителей.

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