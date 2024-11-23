Военный эксперт Санчес: «Орешник» показал, что санкции не навредили ВПК России

Военный эксперт из Соединённых Штатов Америки Уилдер Санчес проинформировал о том, что именно Российская Федерация хотела продемонстрировать, когда ударила по городу Днепропетровск при помощи передового ракетного комплекса «Орешник».
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