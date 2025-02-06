«Летают каждый день»: российская ПВО сбила беспилотник Shark ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила разведывательный беспилотник Shark ВСУ в ДНР ПВО группировки войск «Центр» ВС России уничтожила разведывательный беспилотник Shark ВСУ в небе над ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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