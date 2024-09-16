Известная астраханка Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом

Народная артистка России и наша землячка Надежда Бабкина выступила, спев дуэтом с дроидом Арди. Известная астраханка Надежда Бабкина приняла участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, где у нее состоялся совместный музыкальный номер с человекоподобным роботом, которого создали пермские инженеры.