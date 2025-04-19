Украинским военным приказано прекратить огонь — телеканал BBC

Приказ прекратить огонь получили украинские военные на фоне объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия 19 апреля, сообщает британский телеканал BBC со ссылкой на командира ВСУ, находящегося на передовой.
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