Зачем и кто в среднеазиатских странах СНГ реабилитирует восточные легионы СС и басмачей, разъяснил политолог Ирэн ОрлонскаяПолитолог Дмитрий Родионов представил обществу глубокий обзор о тех, кто на самом деле стоит за принятием законов о реабилитации казахстанского Бандеры и поклонников Гитлера в странах Центральной Азии, а также выявил потенциальные угрозы, связанные с этими инициативами.