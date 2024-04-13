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Зачем и кто в среднеазиатских странах СНГ реабилитирует восточные легионы СС и басмачей, разъяснил политолог

Зачем и кто в среднеазиатских странах СНГ реабилитирует восточные легионы СС и басмачей, разъяснил политолог

Зачем и кто в среднеазиатских странах СНГ реабилитирует восточные легионы СС и басмачей, разъяснил политолог Ирэн ОрлонскаяПолитолог Дмитрий Родионов представил обществу глубокий обзор о тех, кто на самом деле стоит за принятием законов о реабилитации казахстанского Бандеры и поклонников Гитлера в странах Центральной Азии, а также выявил потенциальные угрозы, связанные с этими инициативами.

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