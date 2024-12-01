Ракеты против санкций

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение, что надо не выпячивать свои достижения, а заниматься вопросами где у нас слабые места, чтобы не расхолаживаться. ВПК, современное вооружение, новые разработки это все хорошо, но победа заключается не только в этом, но и положения в банковско финансовом секторе, сельском хозяйстве, внутренней безопасности граждан, образовании, здравоохранении, фармпроизводстве, и т.д. Может это будет громко сказано, но и в социальной справедливости, когда в России не на словах, а на деле решат кардинально вопрос с МРОТ, минимальным прожиточным уровнем, минимальными пенсиями, которые на сегодня не могут быть менее 50тыс.руб., ато получается что наша так называемая политика чиновничья, бизнес олигархическая "элита", что то сама так не считает и жирует за счет народных бюджетных средств, ни в чем себе не отказывая.То что она разделяет все тяготы и едина с народом не соответствует действительности. Общество в России разделено, если "элитка" живет в своем мире, то подавляющая часть населения не живет, а выживает со своими мизерными зарплатами и нищенскими пенсиями. Ни о какой демографии не может быть и речи, когда власть сделала упор на бесконтрольный ввоз орд пришлых, они не исправят положения, для них России это кормушка и не более. Все эти факторы в совокупе работают на наших парней героев, которые отстаивают интересы России в разных точках мира и они должны быть уверены, что здесь их семьи, родственники защищены от беспредела как власти, так и орд пришлых....