Победил в «Лидерах России» и «расконсервировал» Омскую область: как Виталий Хоценко стал главой региона

Конкурс «Лидеры России» дал карьерный рывок многим управленцам. Пройдя все этапы соревнований, они получали места в госкорпорациях, правительстве и даже становились главами субъектов Российской Федерации.
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