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«Нужно решать в особом порядке»: Минкульт прокомментировал требование Польши вернуть картины Пушкинского музея

«Нужно решать в особом порядке»: Минкульт прокомментировал требование Польши вернуть картины Пушкинского музея

Официальных запросов от Польши насчет передачи семи картин московского Пушкинского музея в настоящее время не поступало, передает РБК со ссылкой на сообщение Минкультуры.

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