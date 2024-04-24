Следком проверит бывшего члена Общественной палаты Крыма на инвалидность и соблюдение домашнего ареста

В Крыму в результате ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма погиб человек. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, фигуранту дела на время рассмотрения дела в суде избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.