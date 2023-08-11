Меняется одна буква: Чиновники нашли способ обмануть Путина

Любовь Жарковская

ПРЕДЛАГАЮ, ИХ ВСЕХ, НЕВАЖНО, ГДЕ ПРОШТРАФИЛИСЬ, ВСЕХ В ПЕРВУЮ ЛИНИЮ НА ДОНБАС, ПОД ПРИСМОТРОМ НАШИХ ДОБЛЕСТНЫХ ВОИНОВ, И Я ПОСМОТРЮ , В КАКИХ ПАМПЕРСАХ, они НА СВОИХ МЕРСЕДЕСАХ ПОТОМ ДОЛГО БУДУТ ЕЗДИТЬ