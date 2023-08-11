Отечественные бюрократы решили схитрить и обойти фактически прямой запрет президента России на покупку зарубежных автомобилей.
Меняется одна буква: Чиновники нашли способ обмануть Путина
Комментарии
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Любовь Жарковская
ПРЕДЛАГАЮ, ИХ ВСЕХ, НЕВАЖНО, ГДЕ ПРОШТРАФИЛИСЬ, ВСЕХ В ПЕРВУЮ ЛИНИЮ НА ДОНБАС, ПОД ПРИСМОТРОМ НАШИХ ДОБЛЕСТНЫХ ВОИНОВ, И Я ПОСМОТРЮ , В КАКИХ ПАМПЕРСАХ, они НА СВОИХ МЕРСЕДЕСАХ ПОТОМ ДОЛГО БУДУТ ЕЗДИТЬ
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13 час.
Олег Виноградов
Бояре оборзели. Пора бороды рубить.
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12 час.
Виктор Гайдуков
Можно и на Донбасс, но сначала конфискация и штраф.
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8 час.
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