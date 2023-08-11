ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Меняется одна буква: Чиновники нашли способ обмануть Путина

Меняется одна буква: Чиновники нашли способ обмануть Путина

Отечественные бюрократы решили схитрить и обойти фактически прямой запрет президента России на покупку зарубежных автомобилей.

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Комментарии
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Любовь Жарковская
ПРЕДЛАГАЮ, ИХ ВСЕХ, НЕВАЖНО, ГДЕ ПРОШТРАФИЛИСЬ, ВСЕХ В ПЕРВУЮ ЛИНИЮ НА ДОНБАС, ПОД  ПРИСМОТРОМ НАШИХ ДОБЛЕСТНЫХ ВОИНОВ,  И Я ПОСМОТРЮ , В КАКИХ ПАМПЕРСАХ, они  НА СВОИХ МЕРСЕДЕСАХ ПОТОМ ДОЛГО БУДУТ ЕЗДИТЬ
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Бояре оборзели. Пора бороды рубить.
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