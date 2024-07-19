Председатель Центральноамериканского парламента посетит Китай

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Центральноамериканского парламента Сильвия Гарсия во главе делегации посетит Китай с 21 по 27 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)