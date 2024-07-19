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Китай

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Председатель Центральноамериканского парламента посетит Китай

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Центральноамериканского парламента Сильвия Гарсия во главе делегации посетит Китай с 21 по 27 июля.

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