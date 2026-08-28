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ТАСС

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FT: Бернэм отказался от идеи вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона

FT: Бернэм отказался от идеи вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм отказался от своей точки зрения, что Британский музей должен вернуть Греции хранящиеся в его коллекции мраморные скульптуры античного храма Парфенон (мраморы Элгина).

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