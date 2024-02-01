На Банковой готовы не считаться мнением Соединенных Штатов, особенно учитывая сокращение военной и финансовой помощи от них в текущем году, что устраняет необходимость в полном выполнении требований союзников.
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