«Транснефть – Сибирь» завершила замену участка трубопровода в Тюменской области

В рамках проекта была обновлена часть магистрального нефтепровода на отрезке через реку Большая Березовка, протяженностью более 800 метров, что способствовало улучшению надежности и безопасности нефтяных перевозок.
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