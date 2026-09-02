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Царьград

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Алексей Текслер рассказал о ситуации с топливом в Челябинской области

Алексей Текслер рассказал о ситуации с топливом в Челябинской области

Губернатор сообщил о сбоях в поставках 92-го и 95-го бензина и анонсировал увеличение лимитов после вмешательства федерального центра.

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