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Застрявшие во Вьетнаме из-за отмены рейсов россияне вылетели в Москву

Застрявшие во Вьетнаме из-за отмены рейсов россияне вылетели в Москву

В посольстве России в Ханое заявили, что все россияне, которые застряли в Ханое из-за отмены рейсов в Москву авиакомпании Vietnam Airlines за 6 и 7 января, вылетели на Родину.

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