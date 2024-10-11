В Петербурге поймали хакеров, вешавших кредиты на россиян

Злоумышленники взламывали аккаунты на «госуслугах». Полиция Петербурга задержали двух хакеров, которые взламывали аккаунты на портале «госуслуги» и оформляли кредиты на имена реальных владельцев личных кабинетов.
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