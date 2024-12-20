Скорость на радость: симулятор автогонок научит безаварийному вождению

Российские специалисты создали программно-аппаратный комплекс, симулирующий автогонки. Он предназначен для студентов технических специальностей, которые будут отрабатывать на моделях различных авто навыки ремонта, и учащихся спортивных вузов.
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