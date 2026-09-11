Больше не украшение Нового года? Красная икра за год подорожала почти на 100%

За год красная икра подорожала на 80-90%. Всему виной сокращение втрое ее производства. О том, что главный деликатес Нового года может скоро стоить как черная икра, сообщили «Известия».
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