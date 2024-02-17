В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3

Успешный запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 имеет важное значение в укреплении позиций Японии в космосе, кроме того, это станет ростом конкурентоспособности страны на международном рынке.
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